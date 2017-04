Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Peugeots befuhr am Mittag die Bundesstraße in Richtung Oschatz. In der Nähe der Mülldeponie Lonnewitz kam er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem VW Golf zusammen. Der Peugeot-Fahrer sowie seine Beifahrerin verstarben noch am Unfallort. Der 58-jährige VW-Fahrer und eine Insassin erlagen ebenfalls ihren Verletzungen. Eine zweite Insassin des VW wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren vor Ort.