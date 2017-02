Fast ein Jahr ist es her, als Konstantin Fichtner zum ersten Mal Virtual Reality gespielt hat. Er war sofort begeistert. Vor allem von der 1:1-Übertragung der Bewegung aus der realen Welt in die virtuelle Welt. Für ihn hat sich damit ein Kindheitstraum erfüllt. "Ich habe seitdem ich klein bin darauf gewartet, weil ich schon früher Filme wie 'Matrix' gesehen habe und jetzt wird das Wirklichkeit. Man setzt die Brille auf und ist in dieser neuen Welt." Dieses Erlebnis will Fichtner mit anderen teilen. Deswegen hat er "F-Society" ins Leben gerufen. Denn nicht jeder hat das Geld für die teuren Brillen und vor allem den Platz zum Spielen, erzählt er. Unterstützt wird er von seiner Familie und einer Laptop-Firma.

F-Society-Gründer Konstantin Fichtner zeigt, was die Spieler brauchen: eine VR-Brille und zwei Controller. Bildrechte: MDR/Friederike Schicht Die "F-Society" liegt ein Stockwerk unter der Erde. Drei Spielräume erstrecken sich in einer einstigen Kellerwohnung im Leipziger Süden. Sie sind nach Themen gestaltet: die Arena, das Raumschiff und der Fall-Out-Room, ein fiktiver Ort nach der Kernexplosion. In den Räumen können jeweils zwei Personen gleichzeitig spielen. Was sie erleben, können die Zuschauer auf Bildschirmen mitverfolgen. Ein Raum kostet pro Stunde 50 Euro, egal wie viele Personen spielen.

Auf einmal in der Tiefe

Für das Spielen mit Virtual Reality braucht es nichts weiter als eine Brille, zwei Controller und manchmal etwas Mut. Doch zum Einstieg empfiehlt Fichtner die Unterwasserwelt. Hier können sich Anfänger an das Erlebnis Virtual Reality gewöhnen, wenn sie Fischschwärmen begegnen oder Anemonen sich zusammenziehen, wenn man sie berührt. Die Bewegung ist allerdings eingeschränkt. Ein leuchtender Quader gibt den Radius vor. Was Virtual Reality aber von der Wirklichkeit unterscheidet, ist das Fühlen. Wenn in der Unterwasserwelt riesige Feuerquallen auf einen zuschweben, verbrennt sich der Spieler nicht. Diese Ebene ist mit der heutigen Technik noch nicht möglich. Doch es wird schon fleißig an Erweiterungen gefeilt, um die Grenze zwischen realer und virtueller Realität verschmelzen zu lassen.

"Wir sind nicht in der Matrix"

Auf Bildschirmen können die Zuschauer mitverfolgen, was die Spieler erleben. Bildrechte: MDR/Friederike Schicht "Die Gefahr, sich als Spieler in der virtuellen Welt zu verlieren, besteht aber noch nicht", sagt Wolfgang Broll. Er ist Informatiker und untersucht an der TU Ilmenau Virtuelle Welten und Digitale Spiele. Broll betont dabei, noch nicht. Wie sich das in Zukunft gestalte, könne jetzt noch keiner sagen, fügt er hinzu. Momentan hat Virtual Reality, so Broll, aber ein großes Defizit im Vergleich zu unserer Wirklichkeit und das sind die Sinneswahrnehmungen. In der virtuellen Welt können wir nicht fühlen oder schmecken. Umso erstaunlicher ist es aber, dass wir uns in der Virtual Reality genauso verhalten wie in der Wirklichkeit. Wir können unser Gehirn also überlisten. Das funktioniert auch wunderbar bei der Bekämpfung von Ängsten. Mittlerweile wird Virtual Reality benutzt, um Menschen ihre Angst vor der Höhe oder Spinnen zu nehmen und das mit Erfolg.

Nein heißt Nein?

Eine Schattenseite der virtuellen Welt ist das Verhalten der Spieler untereinander, genauer sogenannter digitaler Grapscher. Aus den USA berichteten einige Frauen von sexuellen Übergriffen in VR-Spielen. Männer näherten sich ihnen unsittlich, berührten ihre Intimzonen oder verfolgten sie. Einige Firmen wie beispielsweise Altspace reagierten darauf. Sie haben die Räume geschlossen, in denen es zu Übergriffen kam und ihre Administratoren sortieren zudem konsequent aus. Doch was passiert mit der sexuellen Belästigung in der virtuellen Welt? Kann die Justiz aus der realen Welt dem nachkommen? Eher unwahrscheinlich, sagt Jan Marschner. Er ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Obwohl das Sexualstrafrecht in Deutschland erst im letzten Jahr verschärft wurde, sei der Gesetzgeber in keinem Punkt auf virtuelle Vergehen eingegangen. Am Tatbestandsmerkmal "sexuelle Handlung" habe sich nichts geändert, so Marschner.

Level II

Das Raumschiff: Hier sollen die Spieler irgendwann in sogenannten Space-Cabs durch das All fliegen können. Bildrechte: MDR/Friederike Schicht Wer sich in der F-Society an seine virtuelle Umgebung gewöhnt hat, kann ins Gaming einsteigen. Damit werden die Controller virtuell mit Waffen getauscht und es heißt Mann gegen Mann. Der Spieler findet sich sodann im Weltall wieder. Kaum steigt er aus seinem Raumschiff aus, wird er auch schon attackiert. Kleine Roboter beschießen ihn, es gilt sich zu wehren. Dafür schweben rot glühende Colts vor einem. Jeder Schuss ist ein Laserstrahl in Richtung des Gegners. Bei Treffer vibrieren die Controller. Doch der Spieler muss flink sein, um den Schüssen des Gegners ausweichen. Dabei zu zielen, ist für Anfänger gar nicht so leicht. Bei Game Over heißt es dann Brille ab oder Revanche.