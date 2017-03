Seit 95 Jahren steht die Volkshochschule Leipzig für öffentlich zugängliche Erwachsenenbildung, für Angebote in Sprachen, Kultur, Gesundheit und für politische Bildung. "Das ist breites und qualitätvolles Spektrum, das wir bieten. Die Kreativität kommt natürlich seit 95 Jahren an der Volkshochschule auch nicht zu kurz", sagte Leiterin Heike Richter-Beese MDR SACHSEN.

Am Montag hat die Volkshochschule ihr 95-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Aus diesem Anlass fand am Abend ein Festakt mit Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (DIE LINKE) statt. Der Geschäftsführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes, Ulrich Klemm, würdigte in seiner Festrede die historische und aktuelle Bedeutung der Leipziger Volkshochschule.