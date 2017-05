Saisonheimspiel RB Leipzig Die Bayern sind da

Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga: Am Sonnabend wird RB Leipzig auf Bayern München treffen, im letzten Heimspiel der Saison. Bereits am Freitag Abend ist die Mannschaft um Kapitän Philipp Lahm in Leipzig eingetroffen und wurde von zahlreichen Bayern-Fans begeistert begrüßt.