Der Unternehmensname klingt recht kompliziert. Was bedeutet er und welche Zielgruppe wollen Sie damit ansprechen?

Innovailably ist ein Kunstwort aus den englischen Begriffen 'innovation', 'available', was 'verfügbar' heißt, und 'easily'. Das bedeutet soviel wie 'leicht gemacht'. Er soll den Innovationscharakter unseres Unternehmens ausdrücken. Mit der Wahl der Endung folgen wir einem Internettrend. Es klingt jugendlich und damit wollen wir unsere Zielgruppe, die zwischen 18 und 35 Jahren liegt, ansprechen. Wir richten uns an Menschen, die vor dem Eintritt ins sogenannte erste Berufsleben stehen, also Auszubildende und Studienabsolventen sowie Young Professionals, weil vor allem sie diejenigen sind, die noch mit Zeugnissen und Bewerbungen zu kämpfen haben.

Sie wollen also den Bewerbungsprozess erleichtern, sogar revolutionieren?

Unserer Ansicht nach ist der Bewerbungsprozess völlig veraltet und Teil des Problems. Die Bewerber selbst machen oft keine guten Erfahrungen damit. Das liegt zum einen an den aus ihrer Sicht unerfüllbaren Anforderungsprofilen, die in den Stellenausschreibungen genannt werden, oder an austauschbaren Phrasen, die bei jeder Stellenbeschreibung gleich sind. Auf Seite der Unternehmen sehen wir eine Diskrepanz zwischen den mobilen jungen Menschen und den Firmen, die teilweise noch mit Bewerbungsmappen arbeiten. In dieser Lücke müssen wir ein Angebot schaffen: weg von der klassischen Bewerbung hin zur mobilen Bewerbung.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Ich bin studierter Islamwissenschaftler mit mehrjähriger internationaler Erfahrung im Vertrieb. Unsere Marketing-Verantwortliche studiert Kunstgeschichte und Religionswissenschaft, hat aber Berufserfahrung in Marketing und PR.

Innovailably-Chef Michael Benz im Büro des Start ups in der Leipziger Innenstadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn sie und ich uns klassisch bewerben - egal ob auf Papier oder online bei Unternehmen - werden wir nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen, weil unser Studienabschluss nicht mit den Anforderungen an die Stelle übereinstimmt. Unabhängig davon, ob genügend praktische Qualifikationen vorhanden sind. Potenziell geeignete Kandidaten werden also aussortiert, weil sie den formalen Anforderungen nicht entsprechen.

Viele Firmen klagen, dass ihnen Fachkräfte fehlen. Mancher Personaler bekommt nur wenige bis gar keine Bewerbungen auf Stellenausschreibungen. Liegt das daran, dass diese zu standardisiert sind?

Wir glauben, dass der sogenannte Fachkräftemangel eher aus der falschen Fachkräfteansprache resultiert. Die Tatsache, dass man keine Bewerbungen auf den Tisch bekommt, muss nicht unbedingt bedeuten, dass es keine Interessenten gibt, sondern möglicherweise fühlen sie sich nicht mehr von der traditionellen Bewerberansprache mitgenommen. Aus Sicht der Bewerber heißt das: Wenn das Unternehmen noch auf Papierbewerbungen setzt, erscheint es für mich nicht modern genug und bekommt meine Bewerbung nicht.

Wie kann Innovailably diesen Unternehmen helfen?

Wir bieten den Unternehmen die Möglichkeit, über unsere Plattform eine sogenannte Challenge, eine Wettbewerbsfrage, zu formulieren. Das ist ein kurzer Text, der ein Problem beschreibt, vor dem das Unternehmen - beispielsweise ein Energieversorger - steht. Wenn sich ein Bewerber interessiert, bekommt er Einblick, vor welcher Herausforderung das Unternehmen steht. Das Unternehmen macht sich transparent, denn die Ausschreibung besteht nicht aus Phrasen und Standardsätzen, sondern hier gibt es reale Inhalte und Probleme. Der Interessent kann nun auf die Wettbewerbsfrage antworten. Nach wenigen Wochen erhält das Unternehmen von uns die Antworten der Nutzer und hat eine Auswahl von potenziellen Bewerbern, mit denen es in Kontakt treten und Auswahlgespräche führen kann. Die Macher von Innovailably sind es leid, immer die gleichen Bewerbungsschreiben und Unternehmensantworten zu lesen. Auf Bierdeckeln haben sie sie gesammelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit welchen Gefühlen und Vorstellungen geht es für Sie auf die CeBIT nach Hannover?

Für uns ist diese Messe von besonderer Bedeutung, weil dort viele Unternehmen zusammenkommen, die an neuen digitalen Lösungen interessiert sind. Schwerpunkt ist für uns also vor allem die Akquise von Unternehmen als Kunden, aber wir wollen auch potenzielle Nutzer auf uns aufmerksam machen. Wichtig ist uns ein erstes Feedback vom Markt. Im November 2016 hatten wir eine Testphase und sind aktuell in ersten Vertragsverhandlungen mit Unternehmen.

Wie ist das bisherige Feedback von Unternehmen und potenziellen Bewerbern auf Ihre Idee?

Das Feedback der Unternehmen ist bisher sehr gut. Was die Anzahl von Interessenten auf Bewerberseite angeht, sind wir noch nicht am Punkt der kritischen Öffentlichkeit, wollen aber jetzt verstärkt in sozialen Netzwerken mit Innovailably aktiv werden. In Evaluierungen mit mehreren Hundert jungen Menschen ist klar geworden, dass jeder die Probleme im Bewerbungsprozess kennt: schlechte Stellenausschreibungen oder zu Bewerbungsgesprächen nicht eingeladen zu werden, weil man eine vermeintliche Lücke im Lebenslauf hat, oder Absagen mit irgendwelchen Begründungen. Den Unternehmen geht ein potenziell passender Kandidat verloren und das wollen wir ändern.

Innovailably Das ist eine Online-Plattform, die einen datengestützen Recruiting-Prozess für Unternehmen bietet und entwickelt. Unternehmen stellen in Form einer Wettbewerbsfrage (Challenge) reale Herausforderungen, bei der sich potenzielle Bewerber mit ihren individuellen Kompetenzen beteiligen können.

Innovailably ist Teil des Gründernetzwerkes der Stadt Leipzig und wird durch den Europäischen Sozialfond sowie vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des EXIST-Programms gefördert. Das EXIST-Programm unterstützt Existenzgründungen aus der Wissenschaft.