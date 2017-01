Die Restaurierung einer jahrhundertealten Wandmalerei in Schloss Hartenfels in Torgau ist abgeschlossen. Das 1534 geschaffene Renaissance-Kunstwerk stammt aus der Werkstatt Lucas Cranach des Älteren. Es verziert die Spiegelstube im berühmten Großen Wendelstein des Schlosses. Die Wandmalerei wurde in den vergangenen Jahren behutsam freigelegt und restauriert.

Nach dem Abschluss der Arbeiten soll die bislang unzugängliche Spiegelstube mit der fast 500 Jahre alten Wandmalerei künftig Besuchern bei Führungen gezeigt werden. Bildrechte: dpa