Sie stammen nicht von hier, fühlen sich aber pudelwohl: Waschbären. Eigentlich stammen die Kleinbären aus Nordamerika. Auf dem europäischen Festland sind die nachtaktiven Tiere seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu Hause, nachdem sie aus Pelzfarmen entkommen oder einfach ausgesetzt wurden. Da der Räuber mit der markanten Augenmaske in unseren Breitengraden keine natürlichen Feinde hat und die Weibchen in der Regel bis fünf Welpen pro Jahr zur Welt bringen, wächst die Population rasant. Das ist auch das Problem.

Ob auf dem Dachboden, in den Zwischendecken oder im Gartenschuppen, Waschbären wissen trockene Plätze als Wohnhöhlen zu schätzen. Meist reichen kleine Öffnungen aus, damit sich der Kleinbär unter dem Dach häuslich einrichtet. Da es Waschbären gibt, die schon seit Generationen in der Stadt leben, wissen diese genau, dass sich unter Dachziegeln beste Quartiere finden lassen. Schwachstellen werden dann gnadenlos ausgenutzt und wenn nötig auch vergrößert. Nicht verriegelte Dachluken, Dachziegel, Schornsteineinfassungen, loses Mauerwerk oder Leichtbauwände bieten den Zähnen und Krallen eines Waschbären keinen allzu großen Widerstand. An solchen Stellen verursachen sie auch die meisten Schäden. Aber auch die Gärten mit ihrem Angebot an Obst und Nüssen ist Ziel der kleinen Räuber. "Die Tiere mögen Kirschen, Mirabellen, alles was süß ist", erklärt Robert Matzick von der Leipziger Firma Messestadt Trapper.