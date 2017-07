Ein ausgebrochener Wasserbüffel hält seit Sonntagmorgen die Polizei und freiwillige Helfer bei Zwenkau im Landkreis Leipzig in Atem. Wie ein Beamter des Polizeireviers Borna sagte, sei das rund 800 Kilogramm schwere Tier namens Obi von einer Weide ausgebüxt. Zunächst spazierte der Büffel auf der Bundesstraße 186 entlang, die gesperrt wurde. "Dann schlug er sich seitwärts in die Büsche in Richtung Zwenkauer See, wo er sich derzeit im Wald versteckt." Der Aufenthaltsort sei bekannt.

Eine Gefahr für Menschen sei Obi nicht. Der Polizeisprecher ist sich sicher: "Er rennt doch eher weg als er angreift."



Nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" scheiterten bereits mehrere Versuche, das Tier einzufangen. An einem kleinen See trieb Obi demnach sogar einige Angler ins Wasser, die mit dem Handy Notrufe absetzte. Später wurde der Büffel in einem provisorischen Gatter auf einer Wiese. Dort sollte er grasen und sich beruhigen. Der Plan misslang und der Büffel entkam Beamten, Besitzerin und Helfern. Seither sei auch ein Jäger mit im Einsatz, um Obi einzufangen, sagte der Polizeisprecher. "Notfalls muss er erschossen werden - mit Zustimmung der Besitzerin."



In den vergangenen Jahren sorgten besonders im sogenannten Sommerloch immer wieder ausgebüxte Tiere für Schlagzeilen. Nach Schnappschildkröten, Killerwelsen oder Kaiman Sammy wurde wochenlang medial gefahndet. Vor einem Jahr hatte bei Dresden das Huhn Gerda für Aufregung gesorgt. Die Henne hatte sich auf Seiten- und Mittelstreifen der Autobahn A4 in Dresden eingerichtet und war nur mit Mühe einzufangen.