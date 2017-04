Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck an der Einbindung des Bahnknotens Leipzig in die Neubaustrecke Nürnberg - Berlin. Damit die ICE-Züge aus Leipzig schnell auf die neue Strecke über Erfurt fahren können, wird derzeit im Vorfeld des Leipziger Hauptbahnhofs gearbeitet. Die Projektplaner der Bahn teilten am Donnerstag mit, es würden mehrere Kilometer Gleise neu verlegt und zusätzliche Weichen eingebaut. Damit wird es möglich, dass sich die ICE-Züge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometer pro Stunde dem Bahnhof nähern und dann dort zügig ein- und ausfahren können. Im September muss der Leipziger Hauptbahnhof zur Vorbereitung der Einbindung für vier Tage voll gesperrt werden.