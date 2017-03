110.000 Kubikmeter Abwasser pro Tag

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, ist sie am Mittwoch mit den Kindern ins Klärwerk am Rosental gekommen. Mitarbeiter Richter von den Leipziger Wasserwerken führt sie durch die Anlage, erklärt die einzelnen Schritte und beantwortet die Fragen der neugierigen Besucher. Vorbei am Hebewerk mit seinen sechs Archimedischen Schrauben, dem Nachklärbecken, über dem Schwärme von Möwen kreisen, bis hin zur Rücklaufschlamm-Pumpstation lernen die Kinder so einiges über den Weg vom Abfluss zurück in den Wasserhahn. Auch, dass gerade einmal sechs feste Schichtarbeiter in dem Klärwerk beschäftigt sind. Mithilfe moderner Computertechnik reinigen sie täglich 110.000 Kubikmeter Abwasser – oder 100.000 mal 1.000 Milchkartons, wie es Richter den Kindern veranschaulicht.

Dr. Ulrich Meyer, technischer Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Das Klärwerk liegt am tiefsten Punkt der Stadt und verfügt derzeit über drei Klärstufen. Noch fehlt eine vierte, die auch in der Lage ist, Medikamentenrückstände zu filtern. Dr. Ulrich Meyer, technischer Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke, sagt dazu im Gespräch mit dem MDR: "Medikamentenrückstände oder andere Spurenstoffe im Nanogrammbereich können wir nicht vollständig herauseleminieren. Es gibt technische Lösungsansätze auch diese Stoffe zu entfernen. Aber es gibt momentan keine Grundlage, die hier einzurichten", sagt Meyer und ergänzt: "Letzten Endes müssen wir auch an die Verbraucher appellieren, dass Medikamentenrückstände nicht in die Toilette gehören."

Kanalbauarbeiten in den nächsten 15 Jahren

Derzeit wird im Stadtgebiet vielerorts gebaut, denn die Leipziger Wasserwerke sanieren das knapp 2.900 Kilometer lange Kanalnetz . "Wir haben ein Kanalsanierungsprogramm in die Wege geleitet, das die nächsten fünfzehn Jahre dauern wird, um das Kanalnetzwerk für die Zukunft zu rüsten", erklärt Meyer. In diesem Jahr investieren die Leipziger Wasserke rund 45,4 Millonen Euro allein in die Trink- und Abwassernetze.

Die Kinder sind derweil am Ende ihres Rundgangs angekommen. Nun schultern sie wieder ihre blauen Rucksäcke und lernen auf dem Nachhauseweg noch viel über den Stellenwert von Wasser, auch auf anderen Kontinenten wie Afrika. Die Landesstiftung arbeitet hierzu eng mit den Leipziger Rotariern zusammen, die eine Trinkwasseraufbereitung im kenianischen Rarieda betreiben und die Aktionstage finanzieren. Die Schüler haben Spenden für das Rarieda-Projekt eingesammelt. Im Sommer hält der KinderUmweltBus erneut in den Schulen, um mit den Kindern die Leipziger Gewässer zu untersuchen. In welchem Zustand sind sie und welche Tiere leben dort – und was müssen wir tun, um sie zu erhalten?

Klärwerk Rosental Das erste Klärwerk der Stadt Leipzig wurde im November 1894 im Rosental eröffnet. Es bestand aus vier flachen Absatzbecken. Die gereinigten Abwässer flossen damals in Elster und Luppe. Den Klärschlamm verwendeten die Bauer zur Düngung der Felder. Im Zeitraum von 1990 bis 2000 wurde das Klärwerk umfassend modernisiert. Zuletzt wurde die biologische Reinigungsstufe erweitert, um modernen Standards gerecht zu werden.