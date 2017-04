Verbot für Wildtieren-Zirkusse auf städtischen Flächen?

So urteilte das OVG Lüneburg: Städte dürfen ein solches Verbot nicht aussprechen. Wenn ein Zirkus wilde Tiere halten darf, dürfen Kommunen seine Aufführungen nicht mit Hinweis auf das Tierschutzgesetz verbieten, entschied das Gericht Anfang März. Im Tierschutzgesetz ist lediglich festgelegt, dass Zirkusse für das Vorführen von Tieren eine behördliche Erlaubnis brauchen. Weiterhin, so das niedersächsische Gericht, greife ein lokales Wildtierverbot auf städtischen Flächen in die Freiheit der Berufsausübung von Zirkusunternehmen ein.