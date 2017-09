Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hatte am Montag die Medien zu sich gebeten, um einen Hilferuf in Richtung Dresden zu starten. Offenbar hatte die Vergewaltigung einer Joggerin am Donnerstag im zentrumsnahen Stadtpark Rosental das Fass zum Überlaufen gebracht. Seit 2010 schreibe er dem sächsischen Innenminister Markus Ulbig Briefe und bitte um mehr Polizei für die stetig wachsende Stadt. Doch der Ruf verhalle im Leeren.