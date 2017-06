Enttäuschung bei Jürgen und Andreas - die beiden waren am Sonnabend zum FKK-Strand am Cospudener See gekommen. Auf der Internetseite des ADFC Leipzig war angekündigt, dass ab 12 Uhr das Vorprogramm zum Nacktradeltag mit Bodypainting und Fahrradschmücken starten sollte. Ab 14 Uhr sollte eine gemeinsame Radtour stattfinden, bei der jeder so nackt hätte sein können, wie er es sich traut.

Was Andreas und Jürgen nicht wussten: Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig hatte die Aktion abgesagt, wie auch schon in den vergangenen drei Jahren. Das teilte der ADFC Leipzig MDR SACHSEN auf Nachfrage mit.

Jürgen (links) und Andreas gehen seit zwei Jahren zum Nacktwandern. Nacktgeradelt sind sie noch nie. Bildrechte: MDR/Lily Meyer

Jürgen, der selbst 30 Jahre in einer Stadtverwaltung gearbeitet hat, hat kein Verständnis für die Entscheidung des Leipziger Ordnungsamtes: "Ich denke mal, das ist falsche Scham. Das hängt wirklich vom Mitarbeiter ab, wie der das sieht." Dass es manchen nicht gefällt, wenn andere nackt auf dem Rad unterwegs sind, versteht Jürgen. Deshalb findet er es auch in Ordnung, dass das Nacktradeln nicht in der Innenstadt veranstaltet wird: "Aber hier am FKK-Strand? Wem es nicht gefällt, der kann ja weggucken." Bei der Stadt selbst war am Sonnabend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.