Die Ruhe vor dem Protest Wurzen bereitet sich auf Antifa-Demo vor

Am Sonnabendmittag ist es seltsam still in der Wurzener Innenstadt. Wo sonst noch Wochenendeinkäufe erledigt werden oder ein wenig gebummelt wird, ist kein Mensch zu sehen. Die Läden haben geschlossen, vereinzelt sind Schaufenster mit Spanplatten gesichert. Nur wer wirklich vor die Tür muss, verlässt die eigene Wohnung. Auf diese Weise bereiten sich die Wurzener auf die angekündigte Demonstration des Bündnisses "Irgendwo in Deutschland" vor.