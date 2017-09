Die Stimmung in Wurzen ist angespannt. Unsicherheit und Ärger machen sich Luft an diesem Donnerstag auf dem Marktplatz. Es gießt in Strömen - rund 50 Menschen sind dennoch gekommen. Eigentlich hatte die Stadt zu einem Bürgergespräch aufgerufen, um den Einwohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Kritik über fehlende Parkplätze oder das holprige historische Pflaster loszuwerden. Doch die Veranstaltung wird für viele Ventil, ihre Verunsicherung über die für den Sonnabend angemeldete Demo des antifaschistischen Bündnisses "Irgendwo in Deutschland" zur Sprache zu bringen.

"Die sind auf Krawall aus"

Am Sonnabend will das antifaschistische Bündnis "Irgendwo in Deutschland" in Wurzen demonstrieren. Zwei angemeldete Gegenkundgebungen wurden untersagt. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay Auch Maria Germer ist dabei. Die junge Mutter bringt die Stimmung in der Stadt auf den Punkt: "Die Wurzener haben alle Schiss. Ganz besonders wir mit Kindern. Wir gehen nicht raus und müssen die Autos wegparken. Das geht doch nicht." Warum sie Angst hat, kann sie klar benennen: "Weil die Rechten auf die Linken prallen und weil das in Wurzen nicht ohne ist. Hier bewaffnen sich alle schon und sind auf Krawall aus. Ich habe auch Angst um meine Tochter und werde morgen freimachen, weil ich weiß: Die sind jetzt schon im Park." Germer arbeitet mit Behinderten und wünscht sich mehr Unterstützung von Seiten der Stadt. Auch das will sie zur Sprache bringen, aber die alltäglichen Sorgen rücken erstmal in den Hintergrund.

Eine Gruppe älterer Wurzener ist sichtlich verärgert über die angekündigte Demonstration. "Wir wollen diese linken Säcke hier nicht haben! Wir sind keine Rechten. Wir sind ganz normale Einwohner hier. Warum so eine Demo? Das sind Krawallmacher, sonst nichts. Ich sehe hier keine Rechten, wenn ich abends nach 22 Uhr durch die Straßen gehe. Den schlechten Ruf wird man nicht mehr los, dabei haben wir in Wurzen soviel dafür getan."

Wurzen gibt sich tolerant

Die Stadt gibt sich Mühe, sich als tolerant und weltoffen zu geben. Und doch ist da der ältere Herr mit dem Bier in der Hand, der unter dem Schirm einer Gaststätte am Markt Schutz vor dem Regen sucht. Als ein junger Mann mit dunklem Teint durch den Regen in Richtung Wirtschaft rennt, ruft er ihm ganz selbstverständlich ein "Ihr Südländer gehört ja auch nicht hierher!" entgegen.

Karl-Heinz Maischner, Pfarrer a.D. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay "Wir können nicht leugnen, dass es den von den Demonstrationsanmeldern anvisierten Alltagsrasssismus bei uns in Wurzen immer noch gibt", sagt Karl-Heinz Maischner. Er lebt seit 1981 hier in Wurzen, war lange Zeit Pfarrer der Gemeinde. Nun ist er im Ruhestand. "Wir sind kein Brennpunkt mehr wie Freital. Es hat sich ganz viel getan. Ich finde das ganz toll, was hier läuft in Wurzen, aber wir können nicht leugnen, dass wir noch ganz viel zu tun haben gegen Rechts."

Wir müssen Gesicht zeigen für ein offenes und tolerantes Wurzen. Karl-Heinz Maischner Pfarrer a.D.

"Die Wurzener erreichen die damit nicht"

Maischner wünscht sich mehr Besonnenheit auf allen Seiten: "Die Polizei sollte hier nicht mit Wasserwerfern auflaufen. Dadurch wird von Anfang an schon ein Klima von Gewalt erzeugt. In einer so kleinen Stadt mit einer Anmeldung von 200 Leuten so eine Panik zu machen, ist schlichtweg eine Reaktion eines konservativen Spektrums. Das spielt eher den Nazis in die Hände als dass es der Toleranz, die sich hier zeigt, irgendwie hilft."

Auch jene Wurzener, die mit den Demonstranten sympathisieren, glauben nicht, dass die Demo am Sonnabend etwas bringt: "Die Wurzener erreichen die damit nicht", sagt eine Frau. "Die verkriechen und verbarrikadieren sich." Ihre Nachbarin stimmt ihr zu: "Ich glaube, das geht nach hinten los."

Wird Wurzen das neue Hamburg?

Cornelia Hanspach, Pressesprecherin der Stadt Wurzen Bildrechte: MDR/Lars Tuncay Cornelia Hanspach durchstreift die Reihen derweil mit ihrem Block und dem Filzmarker in der Hand. Die Pressesprecherin der Stadt Wurzen ist an diesem Nachmittag "Kummerkastentante" für die Wurzener. "Es geht uns um die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements im Wurzener Land. Darum, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wir hören zu und fragen aber auch, wo würden Sie sich einbringen?"

Aktuell gibt es aber im Rathaus nur ein Thema: "Seit Bekanntgabe dieser Demonstration machen wir eigentlich nichts anderes, als uns die Sorgen der Wurzener anzuhören. Die Ängste mit Blick auf Hamburg anzuhören und dagegen zu wirken, uns aber auch kritisch damit auseinanderzusetzen, warum und weshalb hier demonstriert wird. Das machen wir jetzt seit vier Wochen und haben auch mit den Händlern geredet und uns den Fragen und Ängsten gestellt."

Wenn die Anmelder der Demo sagen, wir gehen nicht für etwas auf die Straße, sondern gegen etwas, dann sagen wir: Wir bleiben bei dem für! Für Toleranz, für Vielfalt und nicht dagegen. Cornelia Hanspach Pressesprecherin der Stadt Wurzen

"Wir halten für Sachsen den Kopf hin"

Sicher macht sich ein wenig Frustration bei allen Beteiligten breit. "Ja, es ärgert uns, dass wir so einseitig dargestellt werden. Da halten wir für Sachsen den Kopf hin." Der Rummel um die Demo am Sonnabend macht ihr Sorgen: "Wir befürchten, dass dieses Pflänzchen des Miteinanders, das hier in Wurzen wächst, zertreten wird. Dass die Leute sich wieder zurückziehen und sagen: 'Lasst uns in Ruhe mit dem Ganzen.' Wir wollen aber nicht locker lassen. Wir können die miesen Schlagzeilen nur ändern, indem wir positive setzen."

Nach Widersprüchen einiger Anlieger hat der Landkreis Leipzig am Freitag die Demonstrationsroute kurzfristig leicht geändert. Dafür wurden die Anmeldungen für zwei Gegendemonstrationen zurückgezogen. Landkreis und Polizei gehen von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung aus. Man sei mit einer angemessenen Zahl an Beamten im Einsatz, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt.