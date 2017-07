Am Donnerstag ging die XL-Straßenbahn nun in den Linienbetrieb. Die Bahn fuhr kurz nach 18 Uhr von der Haltestelle Gohlis/Landsberger Straße auf der Linie 4 ab. Auch wenn bisher vier Bahnen vom XL-Typ in Leipzig eingetroffen sind - vorerst wird nur eine von ihnen in Leipzig unterwegs sein. Die anderen sollen aber folgen. Bis Ende des Jahres sollen es dann schon 14 Fahrzeuge sein. Bis 2020 haben die alten Tatras wahrscheinlich ausgedient. Wenn sich die XL-Straßenbahnen in der Praxis bewähren, rollen bis dahin 41 der neuen Trams durch Leipzig.