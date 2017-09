Die 20. Deutsche "Yo-Yo Meisterschaft" findet am Wochenend auf der "modell-hobby-spiel" in Leipzig statt. 45 Teilnehmer kämpfen in fünf Kategorien gegeneinander. Veranstaltet wird der Wettkampf von der Yo-Yo Vereinigung Deutschland e. V. (GYYA).

Wettkampfmodus

Los geht es am Samstagnachmittag. Nach einer Qualifikatisonsrunde treten die Kontrahenten am Sonntag in einem Finale gegeneinander an. Neben den Tricks bewertet die Wettkampfjury auch das Gesamtkonzept der Performance wie beispielsweise die Interaktion mit dem Publikum. Die Gewinner treten bei der Weltmeisterschaft an.

Die Jo-Jos der Teilnehmer sind keine herkömmlichen Spielgeräte. Sie werden speziell für den jeweiligen Gebrauch gefertigt und können mehrere hundert Euro kosten. Bildrechte: dpa Die erste Deutsche Meisterschaft wurde im Jahr 1998 von Herstellerfirmen ausgetragen, erklärt Vorstandsvorsitzender Eric Bergmann MDR SACHSEN. Danach habe man den Willen verspürt, eine unternehmensunabhängige Meisterschaft auszurichten, auf der alle Teilnehmer ihre eigenen Jo-Jos benutzen können. Zudem habe man nach einer eigenen Organisationsstruktur gesucht und ein eigenes Reglement aufgebaut.

Für alle Interessierten, die nicht auf der Messe sein können, gibt es an den Wettkampftagen einen Livestream.

Seit 2008 in Leipzig