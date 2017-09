Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow soll am Montag im Prozess um den Buttersäure-Anschlag auf seine Wohnung als Zeuge ausssagen. Der Termin hatte sich zweimal verschoben. Gemkow sollte nach Angaben eines Gerichtssprechers beim Verhandlungstermin am 25. August eine lange Wartezeit erspart werden. An diesem Tag waren bereits acht Zeugen und drei Sachverständige geladen. Zuvor konnte der CDU-Politiker schon einmal nicht aussagen, weil der Prozess wegen Erkrankung eines Angeklagten unterbrochen worden war.

Der Prozess gegen zwei Angeklagte läuft seit dem 4. August. Sie sollen in einer Nacht im November 2015 zunächst Scheiben von Gemkows Leipziger Wohnung mit Pflastersteinen eingeworfen haben. Anschließend sollen sie mit Buttersäure gefüllte Christbaumkugeln durch die zerstörten Fenster geschleudert haben. Gemkow und seine Familie schliefen zu dem Zeitpunkt in der Wohnung. Verletzt wurde niemand.



Den Angeklagten wird versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Welches Tatmotiv sie gehabt haben könnten, soll im Prozess ermittelt werden. DNA-Spuren in der Nähe des Tatorts hatten die Ermittler auf die Spur der beiden Männer gebracht. Einer von ihnen, ein 30-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, beteuert seine Unschuld. Der andere Angeklagte äußerte sich zu den Vorwürfen bisher nicht. Am letzten Prozesstag deute sich zudem an, dass offenbar nicht alle Spuren und Hinweise von den Ermittlern genau geprüft wurden.