Die S2 beginnt und endet am Hauptbahnhof, aber auf einem oberen Bahnsteig. Die Strecke zwischen Rackwitz und Leipzig-Hauptbahnhof übernimmt an den Wochenenden bis zum 15. Mai ein Ersatzbus die Strecke. Denn die Bahn wird umgeleitet und hält nicht an den Stationen Leipzig-Nord und Messe. Aufgrund der Umleitung verspäten sich die S-Bahnen in Richtung Hauptbahnhof um bis zu 16 Minunten.