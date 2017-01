Die Zukunft der Leipziger Kleinhirsche bleibt weiter unklar. Die sächsischen Behörden verweigern dem Zoo Leipzig unter Berufung auf eine EU-Verordnung die Abgabe einer Gruppe Chinesischer Muntjaks. Zoodirektor Jörg Junhold sagte, das kommunale Umweltamt hätte dies am Dienstag trotz einer anderslautenden Auslegung der Verordnung durch die EU-Kommission noch einmal bestätigt. Die Ankündigung des Zoos, die Chinesischen Muntjaks zu schlachten und als Futter für die Raubtiere zu verwenden, hatte am Montag für Wirbel gesorgt. Eine Zoo-Sprecherin sagte am Mittwoch dem MDR, man werden die Gruppe "bis auf weiteres" in ihrem Gehege halten und sicherstellen, dass sich die drei Weibchen und das Männchen nicht vermehren.

Die EU will mit strengen Regeln sichergehen, dass sich Muntjaks in Europa nicht verbreiten und einheimische Arten verdrängen. Bildrechte: Zoo Leipzig