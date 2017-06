Der Petitionsausschuss des Bundestages hat einer Unterschriftensammlung Leipziger Bürger zur sogenannten kurzen Südabkurvung am Flughafen Leipzig-Halle entsprochen. Für die Bürgerinitiative gegen Fluglärm ist damit ein großer Schritt in einem langwierigen Kampf getan. Nun müsse sich die Bundesregierung mit der Praxis auf der kurzen Südabkurvung befassen.

Nach Angaben von Matthias Zimmermann von der Bürgerinitiative war im Planfeststellungsverfahren festgelegt, dass dort nur Flugzeuge mit einem Abfluggewicht von höchstens 30 Tonnen fliegen dürfen. "Das betrifft nur einen ganz kleinen Teil der Flugzeuge, wie etwa Cessnas. Jede Personenmaschine passt da gar nicht rein." Außerdem sei die Route auf 44 Flugzeuge in den verkehrsreichsten Monaten des Jahres begrenzt worden. Die Praxis sieht anders aus: Derzeit fliegen zwischen 6 und 22 Uhr Flugzeuge mit bis zu 136 Tonnen. Entsprechend hoch ist der Schallpegel.

2.400 Unterschriften hat die Bürgerinitiative gesammelt. Eine erste Petition liegt bereits zehn Jahre zurück und war in der ersten Formulierung abgelehnt worden. Seitdem hatten die Bürger für eine Wiederaufnahme gekämpft - nun mit Erfolg. Die Anwohner sind nicht die einzigen, die sich an der Flugpraxis stören. Auch die Leipziger Umweltinitiative Ökolöwe klagte gegen diese Abflugroute, die in geringer Höhe direkt das Vogelschutzgebiet Leipziger Auwald quert und damit auch tierische Anwohner zu Lärmgeschädigten macht. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen wies die Klage ab.