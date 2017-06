Die Jury fällte ihre Entscheidung einstimmig, verwies aber dennoch auf ein exzellentes Bewerberfeld. Bewertungskriterien seien "die Qualität und Innovation der bibliothekarischen Arbeit, ihr kreativer Einsatz von digitalen Möglichkeiten, ihre Zukunftsorientierung, ihre nachhaltige Wirkung, ihre attraktiven Serviceleistungen, ihre medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit, ihr internationales Engagement und ihre lokale, regionale und internationale Vernetzung" gewesen. Bibliotheksdirektorin Charlotte Bauer betonte, dass die UB bei der Digitalisierung auf Autonomie und Integration setze. So lösten sie sich von Monopolprodukten und setzten auf frei zugänglichen Open-Source-Technologien. In den letzten 15 Jahren hätten die Leipziger 50 Projekte zur technologischen Weiterentwicklung umgesetzt. Als größte Altbestandsbibliothek in den ostdeutschen Flächenbundesländern kooperieren die Leipziger zudem mit zahlreichen anderen Häusern, sowohl regional als auch international.

Der Deutschen Bibliotheksverband vergibt die Auszeichnung in diesem Jahr erstmals zusammen mit der Telekom-Stiftung. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Überreicht wird er am "Tag der Bibliotheken" am 24. Oktober. Die Leipziger Unibibliothek wurde 1543 gegründet und gehört nach eigenen Angaben zu den ältesten in Deutschland. Ihr Bestand umfasst derzeit sechs Millionen Bände.