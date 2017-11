Vor Landesparteitag Sachsens Linke uneins über künftige Führung

Kurz vor dem Parteitag der Linken am Sonnabend in Chemnitz ist ein Machtkampf über die künftige Ausrichtung der Partei ausgebrochen. Neben der bisherigen Landesgeschäftsführerin Antje Feiks meldete am Donnerstag auch der Landtagsabgeordnete André Schollbach seine Kandidatur für den Landesvorsitz an. Zuvor hatten ihn drei sächsische Bundestagsabgeordnete seiner Partei ins Spiel gebracht. Auch mehrere Kreisvorsitzende der Linken sprachen sich für den 39jährigen aus.

Wenn Feiks beim Parteitag in Chemnitz unterliegt, will Gebhardt die Vertrauensfrage als Fraktionschef stellen. Eine solche Klärung sei notwendig. So ganz einfach räume er seinen Stuhl nicht. Eine offene Kritik an seiner Arbeit habe es zuvor nicht gegeben, sagte Gebhardt. Von der Entwicklung in seiner Partei zeigte sich Gebhardt aber wenig überrascht. Er habe nie die Illusion gehabt, dass es innerhalb einer Partei politische Freundschaften gibt: "Das ist ein Zweckbündnis, was man da eingeht."