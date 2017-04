Die Linkspartei in Sachsen gibt am Sonnabend in Glauchau den offiziellen Startschuss für ihren Bundestagswahlkampf. Am Vormittag soll zunächst auf einem Parteitag der Leitantrag des Landesvorstands vorgestellt und beschlossen werden. Zu ihm gibt es mehrere Änderungsanträge. Am Nachmittag stimmen die Delegierten dann über die Landesliste ab. Als Gastrednerin tritt Bundestagsfraktionschefin Sarah Wagenknecht auf.

Im Wahlkampf will die Linke in Sachsen auf eine konsequente Zweitstimmen-Kampagne setzen. Das verwundert nicht, konnte sie doch in den vorangegangenen Bundestagswahlen kein Direktmandat holen. Und die Linke will vor allem im ländlichen Raum Wähler gewinnen. Im zu beschließenden Leitantrag steht dazu: "Da wir die Probleme in der Fläche kennen, kämpfen wir deshalb verstärkt in mittelgroßen und kleinen Städten sowie im ländlichen Raum um Wähler*innenstimmen." So soll es neben Wahlkampfauftritten mindestens eine flächendeckende Verteilaktion von Parteimaterial geben. In den großen Städten, vor allem in Leipzig, hat Sachsens Linke traditionell ein größeres Wählerpotenzial.