Ziel der Linken bei der Wahl im September ist es, erneut zweitstärkste Kraft in Sachsen zu werden und ihre acht Bundestagsmandate zu verteidigen. Dabei will die Partei auf eine konsequente Zweitstimmen-Kampagne setzen. Das verwundert nicht, konnte sie doch in den vorangegangenen Bundestagswahlen kein Direktmandat holen. Und die Linke will vor allem im ländlichen Raum Wähler gewinnen. So soll es neben Wahlkampfauftritten mindestens eine flächendeckende Verteilaktion von Parteimaterial geben. In den großen Städten, vor allem in Leipzig, hat Sachsens Linke traditionell ein größeres Wählerpotenzial.