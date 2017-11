Der scheidende Chef der Linken in Sachsen hat von den Parteimitgliedern Geschlossenheit in den eigenen Reihen gefordert. Rico Gebhardt mahnte am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Chemnitz: "Es geht nicht um Sieger und Besiegte. Es geht um eine handlungsfähige Mehrheit. Der 54-Jährige bezog sich dabei unter anderem auf die Kampfkandidatur um den Parteivorsitz.

Wer wird's?

Gebhardt hatte Landesgeschäftsführerin Antje Feiks als seine Nachfolgerin vorgeschlagen. Sie bekam jedoch kurz vor der Wahl einen Gegenkandidaten. Der unter anderem von sächsischen Bundestagsabgeordneten der Linken vorgeschlagene Dresdner Rechtsanwalt André Schollbach wird in einer Kampfkandidatur gegen Feiks antreten. Gebhardt sieht darin einen Angriff auf seine Person.

"Scheiß-Bundestagswahlergebnis"

Feiks ist Gebhardts Wunschnachfolgerin. Bildrechte: dpa Entsprechend teilte der scheidende Linke-Chef und Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag in seiner Eröffnungsrede in Chemnitz nicht nur an die politischen Hauptgegner CDU und AfD aus. Auch die eigene Partei musste sich von Gebhardt eine Menge Kritik anhören: zu langsam, zu harmlos, zu technokratisch, zu bürokratisch, zu einfallslos, zu angepasst - einfach zu langweilig sei die sächsische Linke und könne die Menschen deshalb nicht mehr mit ihrer Politik überzeugen. Die Quittung war das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl. Dieses wertete Gebhardt in Anlehnung an den Song "Wenn du mich küsst" mit den Worten: "Das sächsische Wahlergebnis wird leider auch durch noch so viel Küssen nicht weniger Scheiße."

Diskutieren, aber nicht zerfleischen

Schollbach wird auch von Bundestagsabgeordneten der Linken unterstützt. Bildrechte: dpa Für den scheidenden Parteichef sind Geschlossenheit nach außen und eine lebendige Diskussionskultur in der Partei keine Gegensätze: "Wir Linke sind keine geklonten Parteisoldaten, ehrlich und offen ausgetragener Meinungsstreit sollte unser politisches Grundnahrungsmittel sein." Entsprechend kontrovers, aber sachlich verlief die anschließende Debatte über die künftige Ausrichtung der Partei. Gebhardt sagte, er wolle seine ganze Kraft als Fraktionsvorsitzender auf die stärkere Profilierung der Linken als Oppositionsführerin in Sachsen konzentrieren.

Wenn zwei sich streiten, ist das auch Demokratie

Die Frage, wer nach ihm die sächsische Linke führen wird, entscheidet sich am späten Nachmittag. Die Antwort dürfte auch die Entscheidung Gebhardts beeinflussen, ob er in der Landtagsfraktion die Vertrauensfrage stellen wird. Die Entscheidung darüber halte er sich bis Dienstag offen, sagte der 54-Jährige MDR SACHSEN. Die Bundestagsabgeordnete Caren Lay erklärte dazu bei der Wahl des neuen Landeschefs gehe es darum, wer den Ball nach vorn treiben könne und nicht um einer Vertrauensfrage in der Fraktion. Auch andere Parteitagsdelegierte in Chemnitz begrüßten es als demokratischen Akt, dass zwei Kandidaten antreten.

Quelle: dpa/dka/stt