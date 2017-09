Rund vier Stunden nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 4 im Landkreis Görlitz ist die Strecke am Montagmorgen wieder freigegeben worden. Der Lkw war in der Nacht in der Nähe von Waldhufen gegen eine Tunnelwand gekracht. Die A4 sei aufgrund des Unfalls in Fahrtrichtung Dresden auf einer Strecke von etwa 15 Kilometern gesperrt gewesen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Es bildete sich ein bis zu zehn Kilometer langer Stau.



Ersten Erkenntnissen zufolge war der 47 Jahre alte Lastwagenfahrer aufgrund von Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der Lastwagen steckte in dem mehr als drei Kilometer langen Tunnel Königshainer Berge. Wie stark der Tunnel bei dem Unfall beschädigt wurde, war zunächst unklar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50.000 Euro. Den größten Teil des Schadens vermutet die Polizei am Lastwagen und der Ladung.