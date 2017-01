In Bayern liegen zwei Kommunen, wo das mittlere Einkommen am höchsten ist. In Ingolstadt liegt die Mitte bei 4.545 Euro und in Erlangen bei 4.486 Euro. Damit rangieren die beiden Städte deutschlandweit auf Platz zwei und vier.



Angeführt wird die Liste von Wolfsburg in Niedersachsen mit 4.610 Euro. Ludwigshafen am Rhein landete mit 4.491 Euro auf Platz drei.