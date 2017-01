Die Sachsen träumen vom Glück. Im vergangenen Jahr wurden rund 311,6 Millionen Euro bei Lotterien und Wetten eingesetzt. Das ist ein Zuwachs um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die sächsische Lottogesellschaft am Mittwoch mit. Pro Kopf und Woche gerechnet gaben die Sachsen 1,47 Euro für die Spiele aus. Geschäftsführer Siegfried Schenek ist zufrieden: „Die klaren Gewinner des letzten Jahres sind Eurojackpot und die Rubbellose.“

Eurojackpot boomt

Besonders der Eurojackpot erfreut sich seit seiner Einführung 2012 stetig wachsender Beliebtheit. Das ist im vergangenen Jahr vor allem auch zwei sächsischen Millionengewinnen zuzuschreiben. Im Februar fiel ein Gewinn von 2,1 Millionen Euro in den Landkreis Leipzig und im Oktober einer in Höhe von mehr als 2,7 Millionen Euro in die Sächsische Schweiz.

Die Sachsen rubbeln gern und immer mehr. Siegfried Schenek, Geschäftsführer Sachsenlotto

Auch die Rubbellose kommen gut an bei den Sachsen. Fast 40 Prozent legten die Umsätze in diesem Bereich zu. 380.800 Rubbelkalender wurden Ende des Jahres verkauft, ein Plus von 12 Prozent.

Fünf Lottomillionäre

Fünf Sachsen hat das Jahr 2016 zu Lottomillionären gemacht. An der Spitze steht ein Mitspieler aus dem Landkreis Bautzen, der im November genau 6.768.144,40 Euro gewonnen hatte. Der zweithöchste sächsische Millionengewinn ging in diesem Jahr in die Sächsischen Schweiz mit mehr als 2.7 Millionen Euro. Ein Glückspilz aus Leipzig erhielt bereits im Februar rund 2.1 Millionen Euro. Insgesamt gewannen 43 Mitspieler mehr als 50.000 Euro.

Land gewinnt mit