Die Hoffnung hochwassergeschädigter Anrainer der Würschnitz in den südlichen Chemnitzer Stadtteilen ist geplatzt: Das neben dem jüngst fertiggestellten Rückhaltebecken bei Niederwürschnitz geplante zweite Staubecken in Jahnsdorf wird nicht gebaut. Vertreter der Landestalsperrenverwaltung erteilten dem Projekt bei einer Informationsrunde am Donnerstagabend im Rathaus erneut eine Absage.

Landestalsperrenverwaltung: Becken verfehlt seinen Zweck

Das Rückhaltebecken in Jahnsdorf war 2010 in Planung gegeben worden. Im vorigen Mai wurde das Vorhaben jedoch überraschend beerdigt. Die Landestalsperrenverwaltung argumentierte, dass vor den Toren der Stadt in Jahnsdorf zu wenig Platz sei, um ein ausreichend großes Rückhaltebecken zu bauen. Laut Geschäftsführer Heinz Gräfe macht ein kleineres Staubecken keinen Sinn: "Das Stauvolumen von 1,5 Millionen Kubikmetern ist einfach zu gering, um Schutz vor einem Jahrhunderthochwasser zu gewährleisten. Und wir müssen ja immer damit rechnen, dass ein noch größeres Hochwasser kommt."

Beim Hochwasser 2013 standen nicht nur in den Randgebieten von Chemnitz Straßen unter Wasser, sondern auch Teile der Innenstadt. Bildrechte: dpa Die Stadt Chemnitz hatte ein Gegengutachtung in Auftrag gegeben. Doch auch davon ließ sich die Landestalsperrenverwaltung nicht abbringen. Geschäftsführer Heinz Gräfe sagte, ein zu kleines Becken sei riskant. Dadurch würden Überflutungen eher noch verursacht. Wenn das Staubecken vollgelaufen ist, müsse der Ablauf geöffnet werden. Dann könnte eine Flutwelle in Richtung Chemnitz rollen und dort die eng bebaute Würschnitz-Flussaue überspülen. "Mit dieser Gefahr können wir als Landestalsperrenverwaltung nicht leben", so Gräfe.

Die Landestalsperrenverwaltung will stattdessen die Baumaßnahmen am Würschnitzfluss wie Verstärkung der Ufermauern selbst fortsetzen. Diese sollen 2021 abgeschlossen sein und dann Schutz vor Hochwasser bieten, wie es statistisch aller 25 Jahre vorkommen kann. Einen besseren Schutz könne das Rückhaltebecken in Jahnsdorf auch nicht bieten, erst Recht nicht vor einem sogenannten Jahrhunderthochwasser, hieß es.

Anwohner enttäuscht

Bei der von der Stadtverwaltung organisierten Informationsveranstaltung im Rathaus waren rund 50 Anwohner dabei. Die meisten kamen aus den Ortsteilen Klaffenbach und Harthau, wo es seit der Jahrtausendwende mehrfach zu schweren Überschwemmungen kam. Immer wieder ergriffen Bürger das Wort, es kam teils zu Gefühlsausbrüchen.

Die Bürger erwarten, dass hier ein ordentlicher Hochwasserschutz entsteht und man wieder in Ruhe schlafen kann. Ralf Kirchübel, Anwohner

Unter anderem kritisierte Ralf Kirchübel von der Bürgerinitiative Hochwasserschutz Würschnitztal, dass die angekündigten Schutzmaßnahmen nur schleppend vorangingen. Sein Haus stand bereits mehrmals Mal unter Wasser. Er und seine Nachbarn lebten in ständiger Sorge.

Anwohner Ralf Kirchübel ist sauer, dass der Hochwasserschutz nicht vorankommt. An der Straßenbahnbrücke "Blaues Wunder" in Harthau sei der Ausbau des Flussbetts auf Frühjahr 2018 verschoben worden. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer "Das ist unerträglich! Man hat's bei der Schneeschmelze gesehen – es war eine sehr angespannte Lage. Jeder hatte Angst, dass es wieder zur Katastrophe kommen kann", so Kirchübel. Auch zweifelte er an den Argumenten der Landestalsperrenverwaltung zum Rückhaltebecken: "Fünf Jahre fehlte das Geld. Jetzt auf einmal ist es ein technisches Problem." Zudem verwies der Sprecher der Bürgerinitiative darauf, dass ein Schutz gegen ein aller 25 Jahre mögliches Hochwasser nicht ausreiche, da die Flutereignisse 2002 und 2010 viel schlimmer gewesen seien. "Im Ernstfall bringt das Null. Der Bürger wird genauso überschwemmt wie jetzt."

Behörde lenkt teilweise ein

Auch wenn die Landestalsperrenverwaltung in punkto Rückhaltebecken hartleibig blieb, bot sie am Donnerstag an, nach Alternativen zu suchen. So will die Behörde ein Gutachten erstellen lassen, ob es eventuell andere Lösungen gibt, die Schutz vor einem Jahrhunderthochwasser gewähren könnten. Das Gutachten soll Ende des Jahres vorliegen. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig nagelte die Landestalsperrenverwaltung darauf fest, dass die Ergebnisse schnellstens im Januar 2018 vorgestellt werden. Abschließend sagte sie: "Wir sind vom Freistaat abhängig, dass er Lösungsvorschläge macht. Ich zweifle, dass das Rückhaltebecken in Jahnsdorf falsch ist. Aber am Ende werden sich die Experten durchsetzen. Wir sind der Stachel im Fleisch, wir werden weiter Druck machen."