In den Gedenkstein des Gemeinschaftsgrabes wurden damals die Namen der geborgenen Opfer eingraviert. Hier fand am Sonnabend die Gedenkfeier statt. Bildrechte: MDR/Alexandra Heine

Auch ohne soziale Medien verbreitete sich die Nachricht vom Einsturz des Schachtes am 1. Juli 1867 wie ein Lauffeuer. Zahlreiche Angehörige und Bewohner der umliegenden Bergbaugemeinden kamen zum Unglücksort. Doch sie mussten tatenlos zusehen, wie die Rettungsversuche erfolglos blieben. Durch die starken Massen des eingebrochenen Schachtes zu kommen, hätte mit den damaligen technischen Möglichkeiten Wochen bis Monate gedauert. Zehn Tage später, am 11. Juli, wurden die Rettungsarbeiten eingestellt. Es war aussichtslos, die 101 eingeschlossenen Bergarbeiter noch lebend bergen zu können, die in einer Tiefe von etwa 430 Metern vermutet wurden.

Opfer konnten erst fünf Jahre später geborgen werden

Erst gut zwei Jahre später, im Herbst 1869, sei damit begonnen worden, den Schacht wieder neu aufzubewältigen, sagte Heino Neuber von der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers. Es habe dann noch bis zum Juli 1972 gedauert, bis das letzte Unglücksopfer geborgen wurde. Die Überreste wurden in einem gemeinsamen Grab an der Kreuzkirche beigesetzt. Dort fand am Sonnabend eine Gedenkfeier statt.

"Die Anlage wurde auf Verschleiß gefahren"

Am Berggottesdienst in Lugau haben zahlreiche Besucher teilgenommen. Bildrechte: MDR/Alexandra Heine