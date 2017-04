Der Wursthersteller "Lutz" ist pleite. Das Unternehmen mit Sitz in Bayern hat nach eigenen Angaben am Mittwoch Insolvenzantrag beim Amtsgericht Augsburg gestellt. Lutz Fleischwaren produziert unter anderem in Nohra im Weimarer Land und in Chemnitz in Sachsen. An beiden Standorten sind jeweils 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die eingesetzten Rechtsanwälte sind einer Mitteilung zufolge zuversichtlich. Es hätten sich bereits potenzielle Investoren für das Unternehmen gemeldet.