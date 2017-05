Leipzig wächst stetig und Baugrundstücke in der Stadt werden immer weniger. Gerade für Baugemeinschaften sind günstige und geeignete Grundstücke fast nicht zu haben. Damit gerade diese Menschen die Chance haben, sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen, haben die Stadt Leipzig und die kommunale Leipziger Wohnungsbaugesellschaft LWB ein Modellprojekt gestartet. Aus dem Liegenschaftsfonds der LWB sollen zwei Grundstücke in Erbbaurecht für Baugemeinschaften ausgeschrieben werden.

Konkret geht es um Flächen in Leipzig-Plagwitz und Leipzig-Lindenau. Erstere liegt in der Klingenstraße, ist 490 Quadratmeter groß und hat einen Verkehrswert von 85.000 Euro. Das Grundstück in Lindenau ist über 1.000 Quadratmeter groß, hat alten Baum- und Buschbestand und hat den Wert von 395.000 Euro. Im August beginnt die Ausschreibung. Dann haben Baugemeinschaften drei Monate Zeit, ein Konzept abzugeben. Danach entscheidet sich, wer die Grundstücke pachten darf, für die Dauer von 99 Jahren. Kosten für die Baugemeinschaft: jährlich vier Prozent Erbbauzins auf den Grundstückspreis.



Das Ziel des Projektes ist es, innerstädtisches und kostensparendes Wohnen in Gemeinschaft zu stärken und innovative Projekte zu initiieren. Bislang haben Baugemeinschaften in Leipzig alte Häuser günstig erworben, um diese zu sanieren, erklärte Jens Gerhardt vom Netzwerk Leipziger Freiheit, das die zukünftigen neuen Bauherren betreuen wird. Heutzutage sei das mehr oder weniger unmöglich, weil der private Markt durch Investoren viel zu stark und aggressiv sei, so Gerhardt weiter. Dass jetzt Neubauten mit Erbbaurechtsverträgen entstehen sollen, ist für Leipzig eine Premiere.