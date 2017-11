Bei den Landeschefs von Parteien in Sachsen scheint es derzeit Mode zu sein, beim Rückzug vom Parteivorsitz einen engen Vertrauten und politischen Weggefährten als gewünschten Nachfolger zu präsentieren. Ministerpräsident Stanislaw Tillich praktiziert das gerade mit dem bisherigen Generalsekretär der CDU Michael Kretschmer. Auch der bisherige Landesvorsitzende der Linken Rico Gebhardt hat gleichzeitig mit der Ankündigung, dass er nicht wieder für den Landesvorsitz kandidieren will, die bisherige Landesgeschäftsführerin der Linken, Antje Feiks, als neue Landesvorsitzende ins Spiel gebracht.

Bei den Parteien stößt diese Art und Weise der Erbfolge nicht nur auf Gegenliebe. Während bei der CDU über die Inthronisierung bisher nur gemurrt wird, ist bei der Linken nun ein offener Machtkampf ausgebrochen. Den Showdown wird es am Wochenende auf einem geplanten Parteitag in Chemnitz geben; dort wird der oder die neue Landesvorsitzende der Linken gewählt werden.

Überraschend haben die drei Bundestagsabgeordneten André Hahn, Caren Lay und Sören Pellmann in einem Brief an alle Mitglieder der Partei Die Linke nämlich einen alternativen Kandidaten für das Amt des Landesvorsitzenden präsentiert: den 39jährigen Dresdner Rechtsanwalt André Schollbach.

Rico Gebhardts Wunschnachfolgerin Antje Feiks. Bildrechte: Antje Feiks

Die drei Abgeordneten begründen ihren Personalvorschlag damit, dass die Linke in Sachsen in einer schwierigeren Position als jemals zuvor sei. Die Linke laufe Gefahr, gegenüber den Parteien der avisierten "Jamaika-Koalition", der neuen Oppositionsführerin SPD und auch der AfD an politischer Bedeutung zu verlieren. Deshalb halten Hahn, Lay und Pellmann einen Wechsel an der Spitze für dringend notwendig. Die von Gebhardt vorgeschlagene "Erbfolge" lehnen die drei Abgeordneten ab. Antje Feiks ist seit acht Jahren Landesgeschäftsführerin der Linken und damit genauso lange in der Führungsspitze der Partei aktiv wie Rico Gebhardt. Sie hat in ihrer Funktion unter anderem alle Wahlkämpfe maßgeblich mit organisiert.