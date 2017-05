Vater der "Neuen Wilden" Maler A. R. Penck gestorben

Der deutsche Maler A. R. Penck ist tot. Wie die Galerie Michael Werner am Mittwoch mitteilte, ist der 77-jährige gebürtige Dresdner bereits am Dienstag nach einer längeren Krankheit in Zürich gestorben. Der Kölner Galerist hatte Penck entdeckt und Ende der sechziger Jahre auch erstmals ausgestellt.