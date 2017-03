Seit 1997 steht die Mandaukaserne leer, das sogenannte "Zittauer Stadtschloss" verfällt seitdem. Der Schwamm hat den Dachstuhl in Beschlag genommen. Decken sind durchgebrochen. An tragenden Wänden nagt der Zahn der Zeit, wächst der Schimmel. Im Fundament klaffen armdicke Risse. Es ist unklar, wie lange die denkmalgeschützte Ruine Sonne, Wind und Regen noch trotzt. Um Unfälle zu vermeiden, hat die Stadt Zittau das Gelände mit einem Bauzaun gesichert.



Uwe Preuss ärgert sich über den Schandfleck, denn er hat viele Jahre in Mandaukaserne gelebt:

Mit acht Jahren bin ich mit meinen Eltern in die Mandaukaserne eingezogen, in den Südteil in der dritten Etage. Dort waren Wohnungen eingerichtet worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge aus dem Osten unterzubringen. Uwe Preuss Stadtforum Zittau

Der Zittauer kennt die Probleme der gewaltigen Mandaukaserne, mit den fast vier Meter hohen Räumen, den endlosen Gängen und riesigen Räumen. "Trotzdem muss das Gebäude gerettet werden, denn es ist in Deutschland einzigartig."

Die Stadt Zittau plagt sich seit Jahren mit der Mandaukaserne. Das Gebäude ist einfach zu groß für die schrumpfende Stadt. Alle Nutzungskonzepte potenzieller Investoren oder Eigentümer erwiesen sich bislang als nicht realisierbar: Hochschule samt Gründerzentrum mit Behördenpark, Sport-, Freizeit- und Einkaufszentrum oder Seniorenresidenz.



Alle Ideen und Projekte scheiterten an der Wirtschaftlichkeit. Fachleute schätzen, dass mehr als 25 Millionen Euro erforderlich sind, um die Mandaukaserne zu retten. Dazu kommen die Auflagen der Denkmalpfleger, die eine neue Nutzung der Räume erschweren. Als vor zwei Jahren der Südturm einzustürzen drohte, zogen Rathaus und Stadtrat die Reißleine. Der marode Gebäudekomplex sollte mithilfe eines bundesdeutschen Förderprojektes abgerissen werden.

Doch mit dem drohenden Abriss rückte die Mandaukaserne wieder in den Blickpunkt der Bürger. Sie machten gegen den Abriss mobil. Gleich drei Vereine gründeten sich, um das Jugendstilgebäude zu erhalten.



Der Sinneswandel hat einige kleine Erfolge aufzuweisen. Einer der Vereine, das "Stadtforum Zittau", setzte zusammen mit dem Amt für Denkmalpflege die Dachentwässerung instand. Der Südturm wurde saniert und gerettet, Dach und Zwischendecken notgesichert. Dachstuhl und Dach wurden geflickt und trotz Schwammbefalls im Gebälk zum Teil neu gedeckt.



"Der Stadt ist es nicht leicht gefallen, die Rettung des Südturmes zu unterstützen", sagt Oberbürgermeister Thomas Zenker. "Die Stadt hätte das Geld auch gerne für Arbeiten in der Innenstadt ausgegeben."

Vor wenigen Tagen kamen schließlich gute Nachrichten aus Berlin. Bundesbauministerin Barbara Hendricks verkündete, die Mandaukaserne sei als Denkmal in die Liste "Nationale Projekte des Städtebaus" aufgenommen worden.

Als einziges Förderprojekt in Sachsen kann sich die Stadt Zittau mit ihrem Antrag zur Wiederbelebung der Mandaukaserne durchsetzen und mit einer Zusage in Höhe von vier Millionen Euro rechnen. Thomas Jurk SPD-Bundestagsabgeordneter

Damit befindet sich die Mandaukaserne unter anderem auf Augenhöhe mit dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände, auf dem das Dokumentationszentrum ausgebaut wird, und der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, die eine internationale Begegnungsstätte bekommt.

Ein Sonderstadtrat hatte Anfang Dezember beschlossen, sich mit dem Projekt "Forum Mandau" für die Liste zu bewerben und dafür den Gebäudekomplex für einen symbolischen Preis zu kaufen. Zusammen mit dem renommierten Projektbüro Petschow + Thiel in Dresden hatte das Rathaus ein Nutzungskonzept entwickelt. An die historische Kaserne sollte eine Dreifeldersporthalle angebaut werden. Diese könnte künftig nicht nur von den benachbarten Schulen genutzt werden, sondern auch für den Vereinssport, für überregionale oder internationale Veranstaltungen, sagt Oberbürgermeister Thomas Zenker. In dem sanierten Gebäudekomplex sollen Büros, Teile der Hochschule und eine Kletterhalle untergebracht werden. "Möglich auch, dass wir uns mit dem Technischen Rathaus in der Mandaukaserne einmieten", so der Verwaltungschef.

Bei der Größe des Vorhabens war dieses Projekt für die Stadt Zittau ein sehr, sehr gewagtes Projekt. Das muss man ganz klar sagen. Thomas Zenker Oberbürgermeister Zittau

Das Projektbüro hatte laut Oberbürgermeister Thomas Zenker einen Investor in der Hinterhand, der den Umbau und die Sanierung der Mandaukaserne mithilfe von Fördermitteln finanzieren wollte. Doch bevor die Stadt, ihre Kaufabsichten verwirklichen konnte, erwarb Thomas Göttsberger aus Ostritz die Mandaukaserne. Göttsberger handelt angeblich im Namen eines Investors, den er in den nächsten Tagen vorstellen will. Damit werden die Karten neu gemischt.

Thomas Göttsberger ist in Zittau kein Unbekannter. Der Ostritzer setzt sich schon seit einigen Jahren für den Erhalt von Baudenkmälern ein. Er rettete zusammen mit einem Verein die marode Schauburg, ein ehemaliges Kino am Stadtring, vor dem Verfall. Ein neuer Eigentümer saniert derzeit die Schauburg. Ähnliches hat der Denkmalschützer mit der Mandaukaserne vor. Er und sein unbekannter Investor wollen die historische Bausubstanz zum größten Teil erhalten.

Wenn im Inneren die Struktur erhalten bleibt, dürfte eine sinnvolle Nutzung schwierig werden, sagt Oberbürgermeister Thomas Zenker. Dann ist die Mandaukaserne nicht als modernes, öffentliches Gebäude nutzbar. Bislang habe der neue Besitze nur Ideesammlungen und keine belastbaren Projekte vorgelegt, meint der Bürgermeister.

Die Vorhaben der Stadt sind erst mal vom Tisch. Jetzt reden wir über ein neues Projekt. Das prüfen wir aber nicht allein. Da müssen die Landes- und Bundesbehörden ebenfalls gefragt werden. Thomas Zenker Oberbürgermeister Zittau

Die Sanierung der Mandaukaserne birgt für die Stadt weiterhin zahlreiche Risiken. Zum einen ist der Zeitplan sehr eng, um die angekündigten Fördermittel zu erhalten. Die Stadt würde sie an einen möglichen Investor weiterreichen. Dafür ist aber die Zustimmung des Stadtrates notwendig, meint der Oberbürgermeister. Möglicherweise muss erneut eine Sonderstadtrat einberufen werden, um Fristen einhalten zu können. Zenker ist zumindest offen für alle Projekte, die wirtschaftlich untersetzt sind.

Nach zwanzig Jahren Nutzung muss das Görlitzer Landratsamt die Außenstelle auf der Hochwaldstraße sanieren. Deshalb regten Zittauer Bürger den Umzug der Behörde an die Mandau an. Doch das Görlitzer Landratsamt plant auch langfristig nicht mit der Kaserne. Dagegen sollen bereits im Sommer die Bauarbeiten beginnen, um die Außenstelle an der Hochwaldstraße zu ertüchtigen.

Wir haben einen Kreistagsbeschluss und die dringende Notwendigkeit, die technische Infrastruktur des Gebäudes Hochwaldstraße auf den neuesten Stand zu bringen. Dafür sind zwei Millionen Euro eingeplant. Bernd Lange Landrat Görlitz

Ein Umzug in die Mandaukaserne ist aufgrund der Zeitabläufe unrealistisch, meint der Landrat und vor allem derzeit nicht finanzierbar. Trotzdem sollten alle Möglichkeiten geprüft werden, die Mandaukaserne als Denkmal des Jugendstils für Zittau zu erhalten.

Die Mandaukaserne ... ... wurde vom Zittauer Stadtbaumeister Emil Trummler entworfen, zusammen mit einen Militärarchitekten. Das 120 Meter lange und 25 Meter hohe Jugendstilgebäude ähnelt im Erscheinungsbild einem Schloss und wird deshalb auch häufig als Zittauer Stadtschloss bezeichnet. In der 7.000 Quadratmeter großen Kaserne befinden mehr als 200 Räume. Im April 1868 wurde mit dem Bau begonnen, ein Jahr später wurde die Mandaukaserne als Regiments-Unterkunft für 1.200 Soldaten eingeweiht.

Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Kaserne militärisch genutzt. Danach dienten Teile von ihr als Wohnhaus. 1997 erfolgte die Sperrung.