March for Science Wissenschaftler in Sachsen gehen auf die Straße

Am Sonnabendnachmittag haben sich in Dresden und Leipzig mehrere tausend Akademiker, Studenten und Unterstützer gegen Wissenschaftsfeindlichkeit ausgesprochen. In der Landeshauptstadt zählten die Veranstalter bis zu 2.000 Teilnehmer. Unter ihnen war auch die Wissenschaftsministerin von Sachsen, Eva-Maria Stange. Die SPD-Politikerin sagte auf der Veranstaltung, Wissenschaft dürfe nicht weg- oder eingesperrt werden. Außerdem müsse man wissenschaftliche Diskussionen friedlich führen.

Auffällig sind die vielen Transparente auf Englisch. Den Grund dafür sieht Demonstrationsteilnehmerin Sigrid Uxe im Ursprung der Prostestbewegung: "Der March for Science kommt aus den USA, deshalb habe ich mein Schild auch auf Englisch verfasst." Auf ihrem Schild prangen die Worte "Dear Donald, if you don't have a clue, you shouldn't have an opinion!", was auf Deutsch etwa heißt "Lieber Donald, wenn du keine Ahnung hast, solltest du auch keine Meinung haben."