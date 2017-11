Sie ist jung und brillierte mit ihrem Wissen über Wein. Maria Lehmann ist die neue Weinkönigin in Sachsen. Eine Fachjury und das Publikum haben sie am Sonnabend in einer knapp fünfstündigen Gala in der Cowiger Börse zur neuen Majestät gekrönt. Damit ist die 28-Jährige die 30. Repräsentantin des Sachsen-Weines und damit des östlichsten Weinbaugebietes Deutschlands geworden.