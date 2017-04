In Limbach-Oberfrohna hat die Sanierung des einsturzgefährdeten Marktplatzes unterhalb vom Rathaus begonnen. Dort muss in den kommenden Monaten die Kanalisation erneuert werden. Die Fertigstellung ist für Anfang September geplant.

Seit etwa einem Monat bereits rollen am Markplatz von Limbach-Oberfrohna die Bagger. Die Schaufeln fressen sich tief ins Erdreich. Der Markt, unter dem der für die Stadt namensgebende Limbach fließ, ist von Rohren durchzogen. Der Knotenpunkt der Kanalisation muss komplett ausgetauscht werden. Über 300 Meter des unterirdischen Rohrleitungssystems werden neu angelegt.

Wie der Geschäftsleiter des Zweckverbands Frohnbach, Steffen Heinrich, am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin erklärte, müssen tonnenschwere Kanalrohre mit einem Durchmesser von bis zu anderthalb Metern verlegt werden.

Steffen Heinrich vom Zweckverband Frohnbach (l.) erläutert Oberbürgermeister Jesko Vogel (r.) die komplizierten Bauarbeiten. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Die Bauleute müssen sich auf dem Markt bis in sieben Meter Tiefe durch felsiges Gestein kämpfen. Und immer wieder bange Blicke zum Himmel. Denn laut Heinrich behindert Regen die Arbeiten extrem: "Bei Starkregen füllen sich schlagartig die Kanäle, die werden zu Druckleitungen. Dann heißt es raus aus der Grube. Und hinterher muss man sich überraschen lassen, was in der Baugrube noch da ist und gegebenenfalls von vorn anfangen."