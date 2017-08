Am Mittwoch findet der "Dieselgipfel" in Berlin statt. Dort treffen sich Politik und Automobilhersteller, um über die Zukunft von Diesel zu beraten. Welche Erwartungen haben Sie?

Deutschland baut die besten Autos der Welt. Ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt. Umso mehr ärgert es mich, wie Automobilhersteller die Leute veralbert haben, wie sie mit dem Vertrauen der Leute umgegangen sind. Es ist deshalb Aufgabe der Autobauer, dieses Vertrauen wieder herzustellen und vernünftige Lösungen zu präsentieren. Es kann nicht sein, dass der Kunde der Dumme ist und dann noch draufzahlen soll.

Neben allem Ärger, den wir gerade haben, bleibt es in unserer Verantwortung für eine gute Zukunft für unsere Autobauer zu sorgen. Schließlich ist das eine der Leitbranchen in Deutschland und hier in Sachsen. Die notwendigen Investitionen in Zukunftstechnologien sind in erster Linie Sache des Automobilherstellers. Aber deswegen können sie sich jetzt nicht der Kosten entledigen, die notwendig sind, um umzurüsten. Schließlich haben sie den Schaden zu verantworten.