Er hat die SPD aus ihrer Depression geholt, die CDU nervös gemacht und wird aktuell sogar als potenzieller AfD-Stopper gehandelt. Im Netz feiern ihn Anhänger als Robin Hood, während Gegner ihn mit seiner EU-Vergangenheit zu demontieren versuchen. Martin Schulz scheint der Mann der Stunde, der alles gehörig verrückt und für Dynamik sorgt. Jetzt hat der Kanzlerkandidat seine Deutschlandtour begonnen. Seine erste Station in Sachsen war Leipzig. Mehr als 50 Vertreter von Initiativen und Vereinen kamen, um den designierten Kanzlerkandidaten direkt auf den Zahn zu fühlen. "Er will sich ein Bild von den aktuellen Herausforderungen der Menschen in unserer Stadt machen", erklärte die SPD im Vorfeld. Eingeladen hat die Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe, die auch SPD-Generalsekretärin in Sachsen ist.

SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe hatte Martin Schulz nach Leipzig eingeladen. Bildrechte: dpa Im "Bäcker Lukas" auf der Petersstraße setzt sich Schulz an den Küchentisch von Martin Dulig. Der Tisch des sächsischen Wirtschaftsministers war im Landtagswahlkampf zum Symbol für Dialog geworden. Der kleine Saal ist proppevoll – einige Gäste müssen sogar stehen. Jetzt beginnt die politische Gesprächsrunde. Aufmerksam verfolgten die Gäste das Frage- und Antwortspiel. Kameras und Mikrofone müssen aus bleiben – so sind die Regeln. Es geht um Pflege, Rente, um die zunehmende Schere zwischen arm und reich, um alleinerziehende Mütter und die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern.

Schulz: Alltagsprobleme berühren Debatte um Gerechtigkeit

Im Bäcker Lukas in der Leipziger Petersstraße traf sich Martin Schulz mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Bildrechte: IMAGO Martin Schulz hört zu, lässt die Menschen ausreden, antwortet kurz und sachlich, redet nicht um den heißen Brei herum. Dabei kratzt er oft er nur an der Oberfläche – aber die Zeit drängt, anderthalb Stunden sind schnell vorbei. Sein Fazit: "Die Alltagsprobleme berühren stark die Debatte im Gerechtigkeit in unserem Land", sagte Schulz. "Die Schere zwischen Superreichen und Menschen in prekären Verhältnissen hat zugenommen. Das müssen wir verbessern." Diese Spaltung müsse überwunden sein. Wichtig sei dabei mehr Gerechtigkeit. Die Gesellschaft müsse zusammengehalten werden. Schulz plädierte unter anderem für Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Studium.

Von Ostdeutschen lernen

Respekt vor der Lebensleistung der Ostdeutschen verlangte Schulz am Rande der Veranstaltungs. "Für mich als Westdeutschen – ich komme ja vom westlichsten Rand der Bundesrepublik – gibt es eine Erkenntnis. Wir können von den Ostdeutschen eine Menge lernen", sagte Schulz gegenüber MDR SACHSEN. "Wie man nach dem Sturz einer Diktatur in einer Transformationsgesellschaft in Würde und Selbstbestimmung überleben kann, das haben uns die Ostdeutschen vorgemacht und diese Erfahrung haben sie uns auch voraus." Es müsse auch darüber diskutiert werden, dass die nicht ausreichend respektierte Lebensleistung der Ostdeutschen "endlich einmal ein Ende haben muss".

Demokratie verteidigen

Vor der Runde ließ sich Martin Schulz von den Pfarrern Christian Wolff und Britta Taddiken durch die Thomaskirche führen. Beim anschließenden Spaziergang wurde er als Volksverräter beschimpft. Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch Unschöne Szenen ereigneten sich im Vorfeld der Veranstaltung. Der SPD-Kanzlerkandidat war auf der Straße von Unbekannten als Volksverräter beschimpft worden. Die Dreistigkeit mit welcher der Rechtsextremismus seine Fratze zeigt, ist besorgniserregend", sagt Schulz. "Ich nehme das als Ermutigung, dass die Demokratie gegen die Feinde der Demokratie verteidigt werden muss." Die Männer und Frauen, die hier in Leipzig auf die Straße gegangen waren, seien für Toleranz, Respekt, Meinungsfreiheit und Demokratie gewesen.

Wenn heute die Intoleranten und Propagandisten des Rassenhasses reklamieren 'Wir sind das Volk', stellen sie die Tatsachen auf den Kopf. Sie sind ein merkwürdiges Volk aber sicher nicht das Volk. Martin Schulz

Der Kanzlerkandidat hatte sich bereits während der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 klar für Humanität, Menschenrechte und Demokratie ausgesprochen.

Sebastian Krumbiegel unterstützt Schulz

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Tenor der Leipziger scheint am Ende des Abends positiv. Einig sind sich die Leipziger darüber, dass es gut sei, mit Martin Schulz eine Alternative zu Angela Merkel zu haben. Dieser Meinung ist auch der bekannte Prinzensänger Sebastian Krumbiegel. Er gilt als prominentester Befürworter von Schulz. Der ersten Stippvisite folgt eine zweite. Schon am Sonntag kehrt Martin Schulz zurück in die Messestadt. Dann spricht der Kanzlerkandidat um 13 Uhr öffentlich im Kunstkraftwerk. Der Bundestagswahlkampf nimmt Fahrt auf.