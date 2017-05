Nach Angaben der Stadt besteht bereits seit Anfang Mai ein Besuchsverbot, nachdem die ersten drei Erkrankungen festgestellt worden sind. Davon betroffen waren ausschließlich Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Klassenstufen, in denen die Fälle aufgetreten waren. Eine komplette Schließung der Einrichtung ist nicht vorgesehen. Auswirkungen auf die verschiedenen Abschlussprüfungen in der Schule habe es ebenfalls nicht gegeben, so die Schulleitung.