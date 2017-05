In der Dresdner Neustadt haben sich am Freitagabend bis zu 30 Leute geprügelt. Wie die Polizei am Samstag in Dresden mitteilte, sind zwei Gruppen an einer Straßenbahnhaltestelle aufeinander losgegangen. Die etwa 30 Menschen warfen vereinzelt mit Flaschen. Vier von ihnen erlitten leichte Schnittverletzungen. Ein Polizeisprecher sagte, zwar hätten die Beteiligten augenscheinlich unterschiedliche Nationalitäten - also auch die deutsche - gehabt, von einem rassistischen Hintergrund gehe man aktuell jedoch nicht aus. Als mutmaßlichen Grund für die Auseinandersetzung führte er ihren offensichtlichen Alkoholpegel an. Elf Menschen wurden festgenommen.