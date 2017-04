Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren 25-30 Syrer an der Schlägerei im Stadtteil Paunsdorf beteiligt. Dort waren in einem Park zwei Gruppen in Streit geraten. Eine der Gruppen flüchtete und brachte sich schließlich in einer Straßenbahn in Sicherheit. Die anderen Männer bewarfen die Bahn daraufhin mit Steinen und anderen Gegenständen. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Wie groß der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Auch die Hintergründe sind noch unklar. Unbeteiligte in der Straßenbahn wurden nicht verletzt.