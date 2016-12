Die Volkskunst- und Mineraliensammlerin Erika Pohl-Ströher ist tot. Die gebürtige Vogtländerin starb bereits am Sonntag im Alter von 97 Jahren in ihrem Wohnort in der Schweiz. Die Erbin des Kosmetik-Konzerns Wella engagierte sich als Mäzenin in der Erzgebirgsregion: Sie stellte ihre 3.500 Exemplare umfassende Kristall-Sammlung der Bergakademie Freiberg als Dauerleihgabe in der "terra mineralia" zur Verfügung. Eine Sammlung mit Volkskunst aus der Region übergab sie 2010 an die "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz. Weitere Stücke werden im Stiftungsdepot der Sammlerin in Gelenau aufbewahrt.