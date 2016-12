Ein schwerer Unfall hat sich am Abend auf der Bundesstraße 156 zwischen Gablenz und Weißwasser ereignet. Wie ein MDR-Reporter berichtet, kam der Fahrer eines Pkw auf nahezu gerader Strecke von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik geflogen. DIe Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Sächsische Kinder sollen künftig früher als bisher die Impfauffrischung für Masern, Mumps und Röteln erhalten. Experten empfehlen sie nun nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden bereits zur Vorsorgeuntersuchung U8 statt wie bisher zur U9. Grund für das Vorziehen ist die Tatsache, dass immer weniger Eltern die letzte Früherkennungsuntersuchung vor Schulbeginn wahrnehmen.

Von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2017 können in Sachsen laut Deutschem Gewerkschaftsbund 10.000 bis 15.000 Menschen zusätzlich profitieren. Der stellvertretende DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach erklärte, bisher seien es rund 260.000 Geringverdiener, die unter den Mindestlohn fallen. Kritik gibt es von Handwerkern sowie Hoteliers und Gastwirten. Sie fürchten, dass die höheren Lohnkosten gerade von Betrieben in ländlichen Regionen nur schwer erwirtschaftet werden können. Von 2017 an steigt der Mindestlohn um 34 Cent von derzeit 8,50 Euro auf 8,84 Euro pro Stunde.