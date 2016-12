Auf dieser Seite:

06:38 | Elektromobilität nimmt Fahrt auf

Das Autoland Sachsen setzt 2017 stärker auf Elektromobilität. Nach BMW will nun auch Volkswagen in Sachsen E-Fahrzeuge produzieren. Daimler plant in Kamenz die größte Batteriefabrik Europas. Wie der Branchenverband AMZ mitteilte, ist der Freistaat besonders im Bereich der Forschung sehr gut aufgestellt. Demnach beschäftigen sich rund 30 Institute in Sachsen mit diversen Fragen rund um die neue Mobilität.

06:21 Uhr | Spülmittelhersteller Fit wächst weiter

Der Spül- und Waschmittelhersteller Fit aus Hirschfelde bei Zittau will künftig auch Kosmetik produzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, wird ab dem kommenden Jahr die im Sommer gekaufte Schweizer Kosmetikmarke Fenjal in Hirschfelde vom Band laufen. Derzeit würden dafür die Maschinen aufgebaut. Parallel dazu errichtet die Firma ein neues Produktionsgebäude, welches im zweiten Halbjahr 2017 in Betrieb gehen soll. Fit beschäftigt aktuell rund 220 Mitarbeiter.

06:10 Uhr | Eispiraten haben neuen Chefcoach

John Tripp war schon als Spieler für die Eispiraten aktiv. Bildrechte: IMAGO Der Deutsch-Kanadier John Tripp ist neuer Cheftrainer beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende. Der 39-Jährige gehörte in der vergangenen Saison als Stürmer noch zum Spielerkader der Crimmitschauer. Sein Debüt hinter der Bande wird Tripp bereits heute im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Bietigheim geben. Vor gut einer Woche hatten sich die Eispiraten und Tripps Vorgänger Chris Lee in beiderseitigem Einvernehmen getrennt.

06:06 Uhr | Hybrid-Kraftwerk in der Lausitz geplant

In der Gemeinde Spreetal nördlich von Hoyerswerda soll ein Energie-Modellprojekt für die Lausitz entstehen. Wie Bürgermeister Manfred Heine sagte, soll Strom aus dem Solar- und Windpark in einem sogenannten Hybrid-Kraftwerk in Wasserstoff umgewandelt und in unterirdischen Tanks gespeichert werden. Die Gemeinde will damit die Energieversorgung ihres geplanten Wohn- und Ferienparks am Scheibe-See bei Hoyerswerda sicherstellen. Des Projekt soll auf einer ehemaligen Halde im Industriegebiet Schwarze Pumpe entstehen.

05:58 Uhr | Hilfsangebot für Schulschwänzer im Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig wird ab Januar ein außerschulisches Hilfsangebot für Schulverweigerer starten. Das Projekt im Waldbad in Zwenkau wird vom Verein Columbus Junior getragen. Wie Jugendamtsleiterin Ines Lüpfert erklärte, soll sich das Angebot an 15 bis 20 sogenannte Schulabstinenzler richten. Ziel sei es, den Schulverweigeren eine Tagesstruktur zu geben und sie wieder in den Schulalltag zu integrieren. In diesem Jahr musste der Landkreis bis zu 180 Anzeigen wegen Schulpflichtverletzung stellen.

05:21 Uhr | Zwei Männer bei Küchenbrand in Chemnitz verletzt

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus sind in Chemnitz zwei Männer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte einer der beiden Männer in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer löschen, welches auf dem Herd durch zu heiß gewordenes Öl ausgebrochen war. Durch das Wasser spritzte das Öl durch die Küche, Teile der Einrichtung fingen Feuer. Die beiden Männer erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

05:13 Uhr | Eurowings stellt Flüge zwischen Dresden und Hamburg ein

Bildrechte: dpa Der Flughafen Dresden verliert seine Flugverbindung nach Hamburg vermutlich früher als erwartet. Nach Angaben des Flughafens sollten die Flüge von Eurowings beziehungsweise Germanwings bis Ende März angeboten werden. Nun seien die Flüge jedoch bereits ab Mitte Februar nicht mehr buchbar. Passagiere mit Tickets würden auf Umsteige-Verbindungen, beispielsweise über Köln/Bonn, umgebucht. Die Lufthansatochter Eurowings begründe den Rückzug mit wirtschaftlichen Gründen, hieß es vom Flughafen. Die Verbindung war in der Vergangenheit von diversen Airlines mehrfach angeboten und wieder gestrichen worden.

10:00 Uhr | Aue: Mit einem Pendleraktionstag sollen weggezogene Arbeitskräfte zurück ins Erzgebirge gelockt werden. Interessierte können sich bis 14 Uhr im Kulturhaus Aue informieren.

10:00 Uhr | Dresden: Beim "Abgesang der Alten Schwimmhalle" in der Freiberger Straße können Besucher verschiedene Wassersportaktionen wie Stand-Up-Paddeln erleben.

15:00 Uhr | Görllitz: Im Kulturhistorischen Museum gibt es eine Führung durch die Galerie der Moderne.

15:00 Uhr | Leipzig: In der Stadtbibliothek am Leuschnerplatz können beim "Gaming-Day" aktuelle Apps, Computer- und Konsolenspiele gespielt und getestet werden.

19:00 Uhr | Chemnitz: In der Arena Halle 1 zeigen die weltbesten Eiskunstläufer bei der Gala "Emotions on Ice" ihre künstlerischen Choreografien. Unterstützt werden sie dabei von Startenor Paul Potts aus Großbritannien.

Der Tag in Sachsen beginnt stürmisch. Am Morgen treten im Erzgebirge und dessen Vorland örtlich Windböen bis 60 Stundenkilometern auf. Im oberen Bergland erreichen die Sturmböen Geschwindigkeiten bis 75 Kilometer pro Stunde.