Nach einer Anzeige des sächsischen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth gegen die Linksjugend wegen Beleidigung wehrt sich die Partei. Dass Mackenroth nach all der Hetze gegen seine Schutzbefohlenen "ausgerechnet in diesem Fall zum Mittel der Anzeige greift, offenbart merkwürdige Maßstäbe", so die Landesgeschäftsführerin der Linken, Antje Feiks. Die Linksjugend hatte Mackenroth auf ihrer Facebookseite für die Ausweisung einer aus Tunesien stammenden Familie verantwortlich gemacht und den Beitrag mit "Merry fuck you, Herr Mackenroth" überschrieben.