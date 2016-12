Wenige Tage vor Silvester hat die Polizei in Sachsen zahlreiche illegale Böller beschlagnahmt. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden bei Kontrollen in Krauschwitz und Bad Muskau binnen weniger Stunden insgesamt 409 verbotene Feuerwerkskörper sichergestellt. Drei Männer im Alter von 20, 27 und 33 Jahren hatten die Böller demnach bei sich.

Die Polizei hat auf der Autobahn 17 bei Pirna einen mutmaßlichen Schleuser gestoppt. Bei der Kontrolle des Wagens stellten die Beamten zwei Männer ohne gültige Papiere fest. Sie gaben an, Armenier zu sein. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 32 Jahre alte Fahrer die beiden in Ungarn abgeholt. Sie stellten inzwischen Asylantrag. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Neuschnee hat gestern die Wintersportbedingungen rund um Altenberg verbessert. Wie die Touristinformation mitteilte, konnten die Loipen im Kahleberggebiet gespurt werden. Auch der Skilift in Altenberg ist heute von 9 bis 22 Uhr in Betrieb. Auf dem Hang liegen etwa 15 Zentimeter Schnee. Am Nachmittag wird die Wintersaison an der Bayeralm neben dem Skihang offiziell eröffnet.