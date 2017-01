Auf dieser Seite:

06:08 Uhr | Dresdner Schwebebahn macht Pause

Die Schwebebahn am Loschwitzer Elbhang in Dresden geht ab heute in die Winterpause. Bis zum 7. April bauen Fachleute neue Technik in die historische Bahn ein, so beispielsweise zur Steuerung. Außerdem erhalten die Fahrgastkabinen zusätzliche Klappfenster, die zur besseren Belüftung in der warmen Jahreszeit geöffnet werden können. Vor Ostern soll die Schwebebahn wieder in Betrieb gehen. Die benachbarte Standseilbahn fährt ohne Unterbrechung.

05:38 Uhr | Schüler sollen politische Diskussion lernen

Die Schüler in Sachsen sollen im Unterricht mehr politisch diskutieren. Eine Expertenkommission erarbeitet dazu Empfehlungen. Außerdem will Kultusministerin Brunhild Kurth die Fortbildung verstärken, um die Lehrer für politische Diskussionen zu schulen. Auch sollten Abgeordnete in die Schulen gehen, so die Ministerin. Die Jugendlichen müssten Politik praktisch erleben und begreifen. Kürzlich hatte der Sachsen-Monitor den Schülern mangelndes politisches Wissen bescheinigt.

05:30 Uhr | Polizei fahndet nach früherem Rockerchef

Die Polizei fahndet im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf einen Rocker im vergangenen Sommer in Leipzig öffentlich nach dem ehemaligen Chef der Leipziger Hells Angels. Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz bestätigte Medienberichte, wonach gegen den Mann ein neuer Haftbefehl vorliege. Marcus M. war bereits im Juli aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Seither seien die Ermittlungen weitergegangen, es habe neue Anhaltspunkte gegeben, hieß es. Deshalb wurde ein neuer Haftbefehl erlassen.

05:11 Uhr | Mann stirbt bei Unfall auf A4

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 ist am Abend ein Mann ums Leben gekommen. Ein 37-Jähriger war mit seinem Auto bei Ottendorf-Okrilla auf ein Fahrzeug aufgefahren, in dem das Opfer als Beifahrer mitfuhr. Der Wagen des Opfers geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 28-jährige Fahrerin musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen betrug rund 12.000 Euro. Die A4 war in Fahrtrichtung Dresden stundenlang gesperrt. Es gab Stau bis in die frühen Morgenstunden. In diesem Fahrzeug starb ein Mensch. Bildrechte: MDR/Rocci Klein

19:30 Uhr und 21:45 Uhr | MDR AKTUELL ist ab heute auch in Gebärdensprache zu sehen - unter MDR+, im Livestream und MDR-Mediathek

14:15 Uhr | Freiberg: Das Mittelsächsische Theater gewährt einen Blick hinter die Kulissen, Treff ist am Buttermarkt.

14:30 Uhr | Dresden: Die Semperoper bietet eine spezielle Führung für Ferienkinder an.

15:30 Uhr und 18:30 Uhr | Leipzig: Der Leipziger Weihnachtszirkus "Aeros" lädt am Cottaweg wieder zu zwei Vorstellungen ein.

19:30 Uhr | Zittau: Im Theater ist im Rahmen der Kabarett-Tage "Uwe Wallisch - Der Frauenversteher" zu erleben.